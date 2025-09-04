Açoriano Oriental
    Presidente do parlamento açoriano manifesta "profundo pesar" e solidariedade

    O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia, manifestou "profundo pesar e solidariedade” para com as vítimas do acidente de quarta-feira no elevador da Glória, em Lisboa

    Hoje, 15:36
    Presidente do parlamento açoriano manifesta "profundo pesar" e solidariedade

    Autor: Lusa/AO Online

    “O parlamento açoriano expressa a sua profunda solidariedade perante esta tragédia, que atinge não apenas a cidade de Lisboa, mas todo o País, desejando uma pronta e plena recuperação aos feridos”, sublinhou Luís Garcia, numa nota divulgada pela presidência da ALRAA.

    Neste "momento de luto e consternação", o presidente da Assembleia Legislativa Regional endereça, em nome do parlamento açoriano, "as mais sentidas condolências às famílias das vítimas, bem como àqueles que foram direta ou indiretamente afetados por esta tragédia".

    O Governo decretou um dia de luto nacional hoje, enquanto a Câmara Municipal de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

