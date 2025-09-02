Administração pública perde 688 postos de trabalho num ano

No final do primeiro semestre deste ano, o emprego no setor da administração pública regional dos Açores situava-se em 19 724 postos de trabalho, o que reflete uma perda de 688 postos de trabalho face ao período homólogo.

Os dados constam da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), que revela que o emprego no setor da administração pública regional dos Açores registado em junho deste ano corresponde a uma redução de 688 postos de trabalho, o que representa uma diminuição homóloga de 3,4%.

O mesmo documento refere que, nos primeiros seis meses do ano, a administração pública regional dos Açores, em termos consolidados, registou um saldo líquido negativo de 96 postos de trabalho.

No total, neste período, a administração pública regional registou 1032 entradas, das quais 230 corresponderam a novas admissões — novos recrutamentos, incluindo trabalhadores de entidades que passaram a integrar o subsetor por reclassificação — e 802 por mobilidade e outras situações.

No mesmo período, registaram-se 1128 saídas, das quais 248 foram definitivas (201 por aposentação/ reforma) e 880 por mobilidade e outras situações. Assim, no final do primeiro semestre do ano, o saldo global de entradas e saídas foi negativo.

De acordo com a Síntese Estatística do Emprego Público, o emprego no setor das administrações públicas de todo o país situava-se em 760 728 postos de trabalho, tendo-se registado, em termos consolidados, um saldo líquido positivo de 7171 postos de trabalho, principalmente em resultado dos saldos positivos da administração central (+5026) e da administração local (+2487).

Realça ainda que, nos subsetores da administração regional dos Açores e da Madeira, o saldo de entradas e saídas foi negativo (-96 e -120 postos de trabalho, respetivamente), tal como nos fundos de segurança social, em que o número de saídas superou o de entradas, originando um saldo líquido de -126 postos de trabalho.



Ainda neste documento é revelado que em abril de 2025, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores da administração pública regional dos Açores, a tempo completo, situava-se em 1832 euros, correspondendo a uma variação global média de +1,3% face a janeiro de 2025 e a uma variação homóloga de +8,1%.

Já na globalidade do setor das administrações públicas do país, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo situava-se em 1.863,4 euros, correspondendo a uma variação global média de +3,0% face a janeiro de 2025 e a uma variação homóloga de +6,4%.

