Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Administração pública perde 688 postos de trabalho num ano

    Administração pública regional dos Açores perdeu 688 postos de trabalho num ano, fixando-se em 19 724 trabalhadores no final do primeiro semestre de 2025, o que representa uma redução homóloga de 3,4%

    Hoje, 10:43
    Administração pública perde 688 postos de trabalho num ano

    Autor: Ana Carvalho Melo

    No final do primeiro semestre deste ano, o emprego no setor da administração pública regional dos Açores situava-se em 19 724 postos de trabalho, o que reflete uma perda de 688 postos de trabalho face ao período homólogo.

    Os dados constam da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), que revela que o emprego no setor da administração pública regional dos Açores registado em junho deste ano corresponde a uma redução de 688 postos de trabalho, o que representa uma diminuição homóloga de 3,4%.

    O mesmo documento refere que, nos primeiros seis meses do ano, a administração pública regional dos Açores, em termos consolidados, registou um saldo líquido negativo de 96 postos de trabalho.

    No total, neste período, a administração pública regional registou 1032 entradas, das quais 230 corresponderam a novas admissões — novos recrutamentos, incluindo trabalhadores de entidades que passaram a integrar o subsetor por reclassificação — e 802 por mobilidade e outras situações.

    No mesmo período, registaram-se 1128 saídas, das quais 248 foram definitivas (201 por aposentação/ reforma) e 880 por mobilidade e outras situações. Assim, no final do primeiro semestre do ano, o saldo global de entradas e saídas foi negativo.

    De acordo com a Síntese Estatística do Emprego Público, o emprego no setor das administrações públicas de todo o país situava-se em 760 728 postos de trabalho, tendo-se registado, em termos consolidados, um saldo líquido positivo de 7171 postos de trabalho, principalmente em resultado dos saldos positivos da administração central (+5026) e da administração local (+2487).

    Realça ainda que, nos subsetores da administração regional dos Açores e da Madeira, o saldo de entradas e saídas foi negativo (-96 e -120 postos de trabalho, respetivamente), tal como nos fundos de segurança social, em que o número de saídas superou o de entradas, originando um saldo líquido de -126 postos de trabalho.

    Ainda neste documento é revelado que em abril de 2025, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores da administração pública regional dos Açores, a tempo completo, situava-se em 1832 euros, correspondendo a uma variação global média de +1,3% face a janeiro de 2025 e a uma variação homóloga de +8,1%.

    Já na globalidade do setor das administrações públicas do país, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo situava-se em 1.863,4 euros, correspondendo a uma variação global média de +3,0% face a janeiro de 2025 e a uma variação homóloga de +6,4%.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.