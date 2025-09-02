PS pede esclarecimentos ao Governo dos Açores sobre alterações em delegações regionais da RTP

“Esta medida choca de frente com o que se espera que seja a RTP Açores nas suas delegações, uma instituição viva, dinâmica, com os meios infraestruturais, físicos e humanos necessários para continuar a desenvolver o seu trabalho na nossa região”, afirmou o deputado socialista Berto Messias, citado em comunicado de imprensa.

Em causa está a intenção da RTP de abdicar de serviços prestados por uma empresa de segurança, em permanência 24 horas por dia, nas delegações da Terceira e do Faial, que incluíam, além da vigilância do edifício, “a gestão da frota, o atendimento ao público, o atendimento telefónico, a ativação e desativação de alarmes ou a iluminação de áreas comuns”, segundo os trabalhadores.

Para Berto Messias, “esta decisão representará um retrocesso inaceitável e uma tentativa de esvaziamento dos serviços da RTP nas duas delegações, passando a existir uma espécie de controlo remoto à distância, a partir de Lisboa”.

“Aquilo que pode ser disfarçado ou invocado como uma mera medida de gestão é um grande retrocesso na perspetiva que a RTP S.A. tem ou deveria ter sobre a RTP/Açores, as suas delegações e o que esta instituição representa para o nosso arquipélago, implementando uma medida centralizadora que desvaloriza a RTP Açores no seu todo, os seus profissionais e quem aqui reside”, acusou.

Os deputados socialistas querem saber se o Governo Regional “tem conhecimento desta situação, se foi informado previamente desta decisão” e que contactos foram trocados entre o executivo e a administração da empresa.

Berto Messias lembrou que o Governo Regional “anualmente desenvolve vários mecanismos de financiamento e de apoio à RTP”, alegando que “deve ser respeitado e não pode permitir este tipo de medidas”.

O deputado socialista garantiu que o partido fará “as diligências necessárias também a nível nacional para solicitar os esclarecimentos necessários junto do Governo da República”.

Na sexta-feira, o dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (SINTTAV) Luís Nunes disse ter informação de que os serviços de vigilância e receção deixariam de ser assegurados pela empresa de segurança no domingo.

A medida acabou por não se concretizar no dia previsto, mas os trabalhadores da RTP dizem não saber por quanto tempo a empresa de segurança continuará a assegurar estes serviços, nem quem os prestará depois.

Numa resposta por escrito à Lusa, fonte oficial da RTP justificou a medida com o facto de estar “legalmente obrigada a conter os seus custos em fornecimentos de serviços externos”.

“A dificuldade em encontrar recursos para o desempenho das funções de vigilância e o aumento dos custos nos últimos anos, nalguns casos superiores a 35%, tem levado a uma aposta no desenvolvimento de soluções tecnológicas como videovigilância, controlo de acessos remoto, centralização dos serviços, etc.”, apontou.

Segundo a empresa, estas medidas “estão a ser implementadas em todas as delegações ou locais da RTP com menos de 25 trabalhadores, onde o acesso de visitas e entidades externas é residual”, estando já implementado em Faro “há dois anos”.

Na ilha Terceira, a delegação da RTP/Açores foi instalada num edifício cedido pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, em 2015.

A presidente do município já disse que iria enviar uma carta à administração da RTP, a solicitar uma justificação para esta tomada de posição.

“Temos noção da resposta que esta delegação do centro regional dos Açores na Terceira assume e, por isso, não posso deixar de ficar muito preocupada com a possibilidade de fecho desta porta”, adiantou, em declarações à Lusa a autarca Vânia Ferreira.