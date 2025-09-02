Açoriano Oriental
    Daniel Oliveira é o candidato da CDU pelo Nordeste

    A CDU (coligação PCP/PEV) escolheu Daniel Oliveira para candidato à Câmara Municipal de Nordeste, nos Açores, que promete apostar na habitação para jovens e mais necessitados e melhorar a vida da população do concelho, entre outras

    Hoje, 17:01
    Daniel Oliveira é o candidato da CDU pelo Nordeste

    Autor: Lusa/AO Online

    O candidato quer ainda dinamizar a economia local e incentivar a melhoria dos serviços no Centro de Saúde do Nordeste, segundo declarou à Lusa.

    Daniel Oliveira pretende também dinamizar a prática desportiva em todas as idades, “colocando as infraestruturas existentes ao serviço da população”, bem como apoiar as associações desportivas, culturais e recreativas.

    O cabeça de lista da CDU pretende ainda apostar na manutenção de imóveis e espaços do município e melhorar a manutenção das redes viárias.

    Como áreas emergentes, gostaria de ver potenciadas a literacia digital para todas as idades, bem como promover o turismo complementar e cooperar com outras autarquias, de forma a disponibilizar “mais e melhores produtos e serviços” para “melhor servir quem visita” o concelho.

    O candidato da CDU vai enfrentar nas eleições autárquicas de 12 de outubro no Nordeste o atual presidente do município, António Miguel Soares (PSD), Manuel Paiva (PS) e Nuno Cymbron (Chega).

    Nas autárquicas de 2021, o PSD conseguiu quatro mandatos (69,96%) contra um do PS (21,37%), enquanto o PCP (3,21%) e o Chega (1,03%) ficaram sem representação no executivo.

    Com mais de 4.300 habitantes, o concelho é considerado a “décima ilha” do arquipélago, dada a distância da cidade de Ponta Delgada e tem uma das populações mais envelhecidas dos Açores.

    Com uma grande vertente agrícola, o Nordeste tem registado um crescimento no turismo.

    Constituem freguesias do concelho a Achada, Achadinha, Algarvia, Lomba da Fazenda, Nordeste (Vila e Lomba da Pedreira), Salga, Santana (Feteira Grande e Feteira Pequena, Santo António de Nordestinho e São Pedro de Nordestinho).

    As eleições autárquicas vão realizar-se em 12 de outubro.


