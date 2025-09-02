Açoriano Oriental
    Funchal, Lisboa, Açores e Évora vão ter 'Gaming Hubs' projetados pela eGames Lab

    O consórcio eGames Lab, o maior grupo de investigação e desenvolvimento de videojogos de Portugal, vai criar quatro novos ‘Gaming Hubs’ no Funchal, Lisboa, Açores e Évora, foi anunciado

    Hoje, 17:14
    Funchal, Lisboa, Açores e Évora vão ter ‘Gaming Hubs’ projetados pela eGames Lab

    Autor: Lusa/AO Online

    A empresa vai aumentar o seu investimento global, passando de 30 para 45 milhões de euros, “um reforço de verba destinado à criação de quatro ‘Gaming Hubs’, com vista a fortalecer o desenvolvimento de uma indústria criativa de videojogos com capacidade de exportação global”, é indicado numa nota enviada às redações.

    Estas novas infraestruturas serão possíveis na sequência de uma reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

    Os quatro novos equipamentos funcionarão em sistema de rede, sendo que o maior nascerá na cidade do Funchal, a maior e mais populosa da Madeira, onde se localiza a sede do eGames Lab.

    Lisboa, Açores e Évora também serão alvo de investimento.

    “A criação deste novos ‘Gaming Hubs’ irão dotar Portugal de novas infraestruturas tecnológicas que funcionarão em ecossistema aberto, para toda a comunidade das indústrias criativas, com foco na criação de produtos, serviços e soluções de elevado valor comercial nacional e internacional”, é sublinhado no comunicado.


