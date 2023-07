Papa Francisco vai receber trabalho em patchwork açoriano

“Durante algumas semanas, jovens e idosos das suas valências entregaram-se a esta atividade com grande entusiasmo, porquanto sabiam que o fruto do seu trabalho iria chegar às mãos do Papa Francisco, que tanto admiram e amam” refere uma nota de imprensa publicada no Igreja Açores.Trata-se de uma iniciativa integrada nas atividades ocupacionais dos utentes, “na qual depositaram um grande empenho e os mobilizou na recolha de retalhos para compor aquela peça artística que à medida que se componha, o entusiasmo crescia e a emoção tomava conta das suas conversas” refere ainda a instituição.Os utentes da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande acreditam que o Santo Padre “ficará contente com o simbolismo da sua oferta, pois aquela peça de arte tornou-se muito valiosa, pelo que ela representa nas preces que alguns deixaram”, afirmam ainda.A ideia da confeção do símbolo da JMJ em patchwork foi acolhida pela Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande que acarinhou a iniciativa e que de imediato estabeleceu contatos, a fim de se remeter aquela bonita peça para Lisboa.O patchwork é um trabalho com retalhos, cuja técnica une tecidos com inúmeros formatos variados e cores e quando completo forma um desenho artístico de grande beleza visual, tendo no presente caso sido escolhido o símbolo das Jornadas Mundiais da Juventude.