Neemias fecha pré-época da NBA como titular dos Celtics e elogiado por Mazzulla

Neemias esteve em campo 20.57 minutos, nos quais somou oito pontos, com quatro em sete nos ‘tiros’ de campo, 12 ressaltos, cinco deles ofensivos, duas assistências, contra um ‘turnover’, um roubo de bola e quatro desarmes de lançamento.

A exibição do português agradou muito ao treinador Joe Mazzulla, que, no final do encontro, sorriu quando questionado sobre a prestação do poste, frisando que “foi boa”.

“Não é fácil e nós vamos ser duros com o Neemias. Estou ansioso por treiná-lo durante todo o ano, mas, como já lhe disse, ‘foi para isto que trabalhaste a vida inteira, para teres a possibilidade de ser titular dos Celtics’”, disse o técnico.

Mazzulla explicou que todos os jogadores passam por isto ao longo das carreiras, “de ser ‘rookie’, depois quarta opção para a posição, depois suplente e, a determinada altura, ter de corresponder todas as noites”.

“Penso que ele tem capacidade para isso. É preciso tempo, mas penso que no último treino, no de há dois dias, e no jogo de hoje [quarta-feira], ele mostrou do que é capaz”, explicou o treinador dos Boston Celtics.

Segundo Mazzulla, o poste internacional português só tem de “manter o nível”, o que, na sua opinião, Neemias será “capaz”, pois “trabalha para isso”.

“Ele pode fazer melhor, mas este é o jogador que precisamos”, frisou o técnico dos Celtics, explicando o porquê de ser exigente: “Acredito nele, e sei que será importante para nós. Está aqui há dois anos e tem melhorado sempre”.

Mazzulla, que disse também funcionar um pouco com “psicólogo”, afirmou que é por jogadores como Neemias Queta que gosta se “ser treinador, para os melhorar e ver onde podem chegar”.

“Gosto muito de o treinar”, finalizou o treinador dos Celtics, que, na próxima quarta-feira, no arranque da fase regular da NBA, deverão entrar com o português de início, no embate caseiro com os Philadelphia 76ers.

Para a temporada 2025/26, os Celtics ficaram sem todos os jogadores que, na hierarquia dos postes, estavam à frente do português, nomeadamente o letão Kristaps Porzingis, o veterano Al Horford e ainda Luke Kornet.

Neemias Queta disputou 62 jogos na época regular da NBA em 2024/25, a sua segunda pelos Celtics, mas só foi titular em seis ocasiões.