    • Associações dividem-se sobre o clima de insegurança na Casa dos Manaias

    Das quatro associações que prestam apoio na distribuição de refeições na Casa dos Manaias, duas dizem já ter sofrido atos de violência, enquanto as outras duas não veem razões de preocupações

    Hoje, 09:07
    Associações dividem-se sobre o clima de insegurança na Casa dos Manaias

    Autor: Nuno Martins Neves
    Após a decisão da Irmandade do Santo Cristo dos Milagres ter comunicado à Câmara Municipal de Ponta Delgada que irá interromper a partir de outubro a distribuição de refeições na “Casa dos Manaias”, devido às ameaças e insultos que os seus voluntários têm sido alvo, o Açoriano Oriental pro...
