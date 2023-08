Meio milhão de pessoas no Parque Eduardo VII em Lisboa

“Segundo as autoridades locais, estão presentes no Parque Eduardo VII, para a cerimónia de acolhimento, cerca de 500.000 pessoas”, divulgou a Santa Sé.

A assistir à cerimónia estão o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Santos Silva, o primeiro-ministro, António Costa, e outros membros do Governo, vários presidentes de Câmara, entre os quais o de Lisboa e do Porto, respetivamente Carlos Moedas e Rui Moreira, e o antigo chefe de Estado Ramalho Eanes.

A JMJ, que começou na terça-feira e que termina no domingo, é considerado o maior evento da Igreja Católica, sendo esperadas em Lisboa mais de um milhão de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.