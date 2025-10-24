Açoriano Oriental
    • Açores com aviso amarelo devido a previsões de chuva forte

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo, devido a previsões de chuva, "por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada"

    Hoje, 12:41
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo um comunicado do IPMA, nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo vai estar ativo já a partir das 21h00 desta sexta-feira, estendendo-se até às 12h00 de sábado.

    Nas ilhas das Flores e Corvo, que constituem o grupo Ocidental do arquipélago açoriano, o aviso amarelo referente a "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" é válido entre as 00h00 e as 06h00 de sábado.

    Já no grupo Central (ilhas do Faial, Graciosa, Pico, Terceira e São Jorge) o aviso amarelo, pelas mesmas previsões meteorológicas, é válido entre as 00h00 e as 12h00 de sábado.

