Açores com aviso amarelo devido a previsões de chuva forte

Segundo um comunicado do IPMA, nas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo vai estar ativo já a partir das 21h00 desta sexta-feira, estendendo-se até às 12h00 de sábado.

Nas ilhas das Flores e Corvo, que constituem o grupo Ocidental do arquipélago açoriano, o aviso amarelo referente a "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" é válido entre as 00h00 e as 06h00 de sábado.

Já no grupo Central (ilhas do Faial, Graciosa, Pico, Terceira e São Jorge) o aviso amarelo, pelas mesmas previsões meteorológicas, é válido entre as 00h00 e as 12h00 de sábado.