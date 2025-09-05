Mais acidentes de trabalho e mais conflitos laborais

Autor: Açoriano Oriental
O destaque fotográfico do Açoriano Oriental desta sexta-feira dá conta da preocupação dos empresários com a oferta de voos no inverno em Ponta Delgada.
Centrais sindicais CGTP e UGT revelam ao Açoriano Oriental que a falta de mão-de-obra e a pressão sobre os trabalhadores para um "esforço extra" podem explicar o aumento de acidentes e dos conflitos laborais nos Açores
O destaque fotográfico do Açoriano Oriental desta sexta-feira dá conta da preocupação dos empresários com a oferta de voos no inverno em Ponta Delgada.
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.