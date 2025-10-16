Liga traça balanço de 'progresso sustentado' aos primeiros seis meses

“Foram seis meses de intenso trabalho, diálogo permanente e tomada de decisões em torno de soluções concretas, pensadas para gerar benefícios transversais a todas as sociedades desportivas”, refere numa nota publicada no sítio da LPFP.

Reinaldo Teixeira destaca que o período foi “marcado pela eficiência e pela vontade de acelerar processos em áreas estruturantes e cruciais para o futuro do futebol profissional, reforçando o compromisso da Liga Portugal com uma gestão moderna, colaborativa e orientada para resultados”.

Nestes primeiros seis meses, ainda de acordo com o organismo, foi desenvolvido “um trabalho diário que confirma o compromisso de valorizar o futebol profissional, dentro e fora das quatro linhas, com uma visão centrada na sustentabilidade, na transparência e no futuro do jogo”.

A LPFP promoveu mais de 15 grandes eventos “que reforçaram a centralidade do seu papel no ecossistema desportivo nacional” e alguns dos eventos de referência decorreram na Arena Liga Portugal, no Porto.

“No plano desportivo e estratégico, a direção executiva tem vindo a preparar o projeto Meta 2028, que visa reforçar a competitividade, a qualidade de jogo e a disciplina, capacitando as equipas para as exigências das provas europeias”, refere a nota.

Este projeto tem um objetivo claro, segundo a LPFP, que é o de colocar Portugal no sexto lugar do ‘ranking’ da UEFA até ao final da época 2027/28.

“A área comercial regista resultados assinaláveis, com 1,2 ME imediatos em ‘new business’ [novos negócios} e seis novas áreas de atuação (imobiliário, frota automóvel, telecomunicações, alimentar, eletrodomésticos e fintech)”, adianta a LPFP.

O organismo refere ainda, no que toca ao processo de centralização dos direitos audiovisuais, que já entregou à Autoridade da Concorrência a proposta de modelo de comercialização, antecipada em 11 meses, após intenso trabalho técnico e um ‘roadshow’ junto de todas as sociedades desportivas.

“A nível institucional, a direção manteve diálogo com a Federação Portuguesa de Futebol, com as Associações Distritais e Regionais, além de vários encontros com o Governo e forças de segurança nacionais (PSP, GNR, SIS, Polícia Judiciária, APCVD e ASAE)”, adianta.

Marcou ainda presença ao longo deste período em diversas conferências e fóruns internacionais, em países como Arábia Saudita, Espanha e Reino Unido, articulando o seu trabalho com a European Leagues.

A LPFP destaca ainda a realização de reuniões estratégicas com a LaLiga (Espanha), Ligue 1 (França), Serie A (Itália), Danish Superligaen (Dinamarca), JLeague (Japão), as ligas da Guiné-Bissau e Angola, assim como contactos com vários agentes do futebol do Brasil.

No domínio financeiro, a LPFP destaca “a política de rigor e eficiência”, que permitiu reduções significativas, entre as quais destaca 210 mil euros em contratos de fornecimento e 465 mil euros na reformulação de eventos e que permitiram uma poupança superior a 700 mil euros.

A nova direção da LPFP destaca ainda, na vertente promocional, as várias iniciativas realizadas, nos vários escalões, e as ações de envolvimento e inovação.