    • Acidente/Elevador
    Líder do PS/Açores manifesta profundo pesar

    O líder do PS/Açores, Francisco César, expressou “profundo pesar” e endereçou “sentidas condolências” às famílias das vítimas do acidente de quarta-feira no elevador da Glória, em Lisboa

    Hoje, 15:53
    Líder do PS/Açores manifesta profundo pesar

    Autor: Lusa/AO Online

    Numa nota de pesar divulgada pelo partido, Francisco César “manifesta profundo pesar pela tragédia ocorrida em Lisboa, endereçando sentidas condolências às famílias das vítimas e desejando rápidas melhoras a todos os feridos”.

    “Este é um momento de enorme tristeza para todos nós. Quero deixar uma palavra de solidariedade às famílias das vítimas e de força a todos os que estão a atravessar este momento tão difícil”, afirmou o líder do PS açoriano.

    O PS/Açores “associa-se à dor que atinge a cidade de Lisboa e todo o país” e, por motivos de luto nacional, cancelou a agenda prevista para o dia de hoje.

