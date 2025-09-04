Líder do PS/Açores manifesta profundo pesar

Numa nota de pesar divulgada pelo partido, Francisco César “manifesta profundo pesar pela tragédia ocorrida em Lisboa, endereçando sentidas condolências às famílias das vítimas e desejando rápidas melhoras a todos os feridos”.

“Este é um momento de enorme tristeza para todos nós. Quero deixar uma palavra de solidariedade às famílias das vítimas e de força a todos os que estão a atravessar este momento tão difícil”, afirmou o líder do PS açoriano.

O PS/Açores “associa-se à dor que atinge a cidade de Lisboa e todo o país” e, por motivos de luto nacional, cancelou a agenda prevista para o dia de hoje.