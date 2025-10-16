Junta da Fajã de Cima promove plantação de flora de interesse melífero

A iniciativa irá decorrer pelas 10h30, num terreno na rua João Vieira Jerónimo e contará com a participação dos alunos dos 3.º e 4.º anos da Escola Cecília Meireles, tendo a parceria da Paróquia Nossa Senhora da Oliveira e da Cooperativa Casermel.

Numa nota, a Junta de Freguesia de Fajã de Cima, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, adianta que o projeto em causa tem como objetivo a proteção das abelhas (das colmeias dos produtores da freguesia e outros), a promoção da polinização e o apoio da biodiversidade.