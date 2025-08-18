Autoridade Marítima Nacional procura pescador desaparecido na ilha do Pico

Em comunicado, a AMN referiu que o homem foi dado como desaparecido depois de, alegadamente, ter ido praticar a atividade de pesca submarina na Ponta da Ilha, na ilha do Pico.

Na sequência de um alerta recebido pelas 19h37 de domingo, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), “foram de imediato iniciadas buscas no local”, adiantou.

O Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Horta, Amílcar Brás, disse à agência Lusa que as buscas foram suspensas no final do dia de domingo e retomadas hoje pelas 07h00, com o reforço de meios.

Nas operações de busca estão empenhados tripulantes da Estação Salva-Vidas da Horta (embarcação Nossa Senhora da Conceição), um navio da Marinha Portuguesa (navio patrulha oceânico de Ponta Delgada) e um helicóptero EH 101 da Força Aérea Portuguesa.

A operação também envolve elementos dos Bombeiros Voluntários das Lajes do Pico e uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários da Madalena, para além de elementos do Posto da Polícia Marítima de São Roque do Pico e do Projeto “SeaWatch".

Amílcar Brás adiantou que o homem estava sozinho a praticar a atividade de pesca submarina e não regressou a terra pela hora que tinha combinado com familiares.

“Ele encontrava-se sozinho a fazer caça submarina e deixou a boia que assinala a atividade em frente ao farol. E é a partir dessa posição que estamos a fazer as buscas, quer subaquáticas quer de superfície”, explicou.

O Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Horta, que está a coordenar as operações no terreno, referiu ainda que no domingo apenas foram realizadas buscas por terra, dado que o alerta já foi dado ao final do dia e não foi possível empenhar o meio aéreo, mas hoje são realizadas por ar, mar e terra e “numa zona mais alargada”.