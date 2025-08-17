Pescador morre em porto do Faial

A AMN adiantou em comunicado que o alerta para o incidente foi recebido pelas 12:40 locais (mais uma hora em Lisboa), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).



Após o alerta, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta, dos Bombeiros Voluntários da Horta e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



“À chegada ao local constatou-se que a vítima, um homem com cerca de 60 anos, já tinha sido retirada da água por populares, que se encontravam nas proximidades, tendo os elementos dos bombeiros e da VMER iniciado de imediato manobras de reanimação”, acrescentou.



O homem foi transportado, “em estado grave, para uma unidade hospitalar pelos elementos dos bombeiros, onde o óbito veio a ser declarado”.



O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e está a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.



O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência.

