Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Pescador morre em porto do Faial

    Um pescador, com cerca de 60 anos, morreu no porto da praia do Norte, no concelho da Horta, na ilha açoriana do Faial, após uma alegada queda quando praticava a atividade, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

    Hoje, 19:34
    Pescador morre em porto do Faial

    Autor: Lusa

    A AMN adiantou em comunicado que o alerta para o incidente foi recebido pelas 12:40 locais (mais uma hora em Lisboa), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

    Após o alerta, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta, dos Bombeiros Voluntários da Horta e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

    “À chegada ao local constatou-se que a vítima, um homem com cerca de 60 anos, já tinha sido retirada da água por populares, que se encontravam nas proximidades, tendo os elementos dos bombeiros e da VMER iniciado de imediato manobras de reanimação”, acrescentou.

    O homem foi transportado, “em estado grave, para uma unidade hospitalar pelos elementos dos bombeiros, onde o óbito veio a ser declarado”.

    O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e está a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.

    O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.