    • Tráfego de comunicações no MEO Monte Verde igual a 13 anos de chamadas

    Festival que reuniu cerca de 40 mil pessoas na praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, foi ainda o primeiro nos Açores a ter intérpretes de Língua Gestual.

    Hoje, 10:43
    Autor: Rui Jorge Cabral

    O festival MEO Monte Verde 2025 registou um tráfego de comunicações equivalente a mais de 13 anos de chamadas, revelou a MEO em nota de imprensa.

    Recorde-se que no passado fim de semana, cerca de 40 mil pessoas juntaram-se na praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, para três dias de música, partilha e inovação.

    E conforme refere uma nota de imprensa, pela primeira vez nos Açores, um festival contou com intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, garantindo que a música fosse sentida por todos, em complemento às soluções de mobilidade já disponíveis no recinto e garantindo que todas as pessoas pudessem usufruir plenamente da experiência do festival.

    Esta iniciativa, inserida do projeto “Música com Sentido” da Fundação MEO, reforçou o compromisso do evento com a acessibilidade cultural e a inclusão social, num festival que contou ainda com o reforço da infraestrutura tecnológica, assegurando que milhares de festivaleiros partilhassem momentos e se mantivessem ligados de forma rápida e segura.

