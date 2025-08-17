Açoriano Oriental
    • Eficácia dos “Cónegos” dita derrota do Santa Clara

    O Santa Clara perdeu, por 0-1, ante o Moreirense. Os “encarnados” de Ponta Delgada averbaram a segunda derrota em outros tantos jogos e confirmaram início menos conseguido no campeonato

    Hoje, 20:40
    Eficácia dos “Cónegos” dita derrota do Santa Clara

    Autor: João Pedro Ferreira/ Arthur Melo

    O Santa Clara perdeu, por 0-1, ante o Moreirense, em encontro referente à segunda jornada da I Liga.

    A partida começou com muita entrega de parte a parte e, apesar de a primeira ocasião de perigo ter pertencido ao Santa Clara - aos 2’ - seria o Moreirense a adiantar-se no marcador, aos 8’, por intermédio de Schettine na conclusão de jogada conduzida pela direita. 

    Após o golo, o jogo manteve-se repartido, com muitos duelos a meio-campo, obrigando ambas as equipas a atacar pelos corredores laterais. 

    O Santa Clara, dando primazia a lançamentos em profundidade pelo lado direito, revelava, contudo, dificuldades para se acercar com perigo da baliza à guarda de Caio Secco.

    Até ao final da primeira parte, registou-se um ligeiro ascendente da equipa da casa, mas a defesa dos “Cónegos” foi travando todas as investidas.  

    De resto, o Moreirense ainda dispôs na etapa complementar de duas oportunidades flagrantes para dilatar a vantagem, mas o resultado manteve-se.

    A partida reatou com um ritmo “morno” e com  um Santa Clara com mais iniciativa, mas, ainda assim, incapaz de o traduzir em lances de perigo - na sua maioria na sequência de lances de bola parada. 

    Por sua vez, a formação orientada por Vasco da Costa ia reagindo a espaços, por via de transições, tentando aproveitar alguns desposicionamentos gerados pelo balanceamento ofensivo dos “encarnados” de Ponta Delgada.

    A tendência manteve-se com o decorrer dos minutos, com o jogo a pautar-se também por perdas de bola no meio do terreno. 

    De resto, a primeira grande ocasião de perigo surgiria  à passagem do minuto 80, num remate de João Costa.  

    Com ambas as formações a produzirem poucas jogadas de perigo - exceção feita a falhanço de Yan Sousa  aos 90+2’ - o resultado acabaria por se manter

