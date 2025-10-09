Açoriano Oriental
    • Investigador pede ação urgente contra a carência de iodo

    Armindo Rodrigues alerta que cerca de 70% da população açoriana apresenta défice de iodo e defende que a Região siga o exemplo da Madeira, tornando obrigatória a utilização de sal iodado na indústria alimentar

    Hoje, 09:34
    Autor: Ana Carvalho Melo
    A Região precisa de tornar obrigatória a utilização de sal iodado na indústria alimentar produzida localmente, como forma de combater o grave problema de carência de iodo na população e as consequências associadas.A carência de iodo na população açoriana constitui um problema grave de saúd...
