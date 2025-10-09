Açoriano Oriental
    • Alargado aviso amarelo às ilhas do grupo Oriental dos Açores por causa da chuva

    As ilhas do grupo Oriental dos Açores vão estar sob aviso amarelo entre quinta-feira e sexta-feira e as do grupo Central estão sob avisos laranja e amarelo até à tarde de quinta-feira devido às previsões de chuva forte

    Hoje, 09:32
    Alargado aviso amarelo às ilhas do grupo Oriental dos Açores por causa da chuva

    Autor: Lusa/AO Online

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha colocado, na terça-feira, as ilhas do grupo Central (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) sob aviso laranja e amarelo, mas alargou o aviso amarelo às ilhas de São Miguel e de Santa Maria (grupo Central).

    Para as ilhas de São Miguel e de Santa Maria o aviso amarelo, por precipitação "por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", vai vigorar entre as 18h00 desta quinta-feira e as 15h00 locais de sexta-feira

