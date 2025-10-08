Presidente de câmara na Alemanha foi atacada à faca pela filha adolescente - polícia

Stalzer, de 57 anos, foi eleita a 28 de setembro e devia tomar posse a 01 de novembro, tendo sido encontrada na terça-feira com vários ferimentos à porta de casa, após um alerta dado pela própria filha.



Inicialmente, a jovem afirmou que a mãe tinha sido ferida durante uma tentativa de assalto à porta de casa, mas a polícia concluiu que o ataque ocorreu dentro da residência.



Os investigadores detiveram a filha de 17 anos e o filho de 15 e encontraram duas facas e roupas com vestígios de sangue na casa.



Durante o interrogatório, a autarca apontou a filha como autora do ataque, de acordo com o investigador Jens Rautenberg.



Stalzer foi transportada de helicóptero para um hospital e o estado de saúde é considerado estável.



O procurador Bernd Haldorn indicou que o caso está a ser tratado como ofensa corporal grave e que os dois menores deverão ser entregues ao gabinete de assistência social enquanto a investigação prossegue.



As autoridades descartaram qualquer motivação política, sublinhando tratar-se de um conflito familiar.



Já na terça-feira, os investigadores tinham reconhecido não verem “qualquer indício de um ato com motivação política", acrescentando que pensavam estar perante uma "tragédia familiar”.



O ataque foi condenado pelo chanceler alemão, Friedrich Merz, e por várias figuras políticas, num contexto de crescente preocupação com a violência contra autarcas no país.



Herdecke é uma cidade de cerca de 23 mil habitantes situada na região do Ruhr, entre Hagen e Dortmund.

