Açores necessitam de um Hospital Veterinário, mas é preciso haver esclarecimentos

Autor: Filipe Torres
Hoje é o Dia do Médico Veterinário. Qual é hoje o papel central da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Médicos Veterinários e quais são as prioridades para os próximos anos?O papel do Conselho Regional dos Açores (CRA) da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) é manter a ação dinâmica levada a ...
Regional Ver Mais
-
Infestação de pulgas obriga a fechar escolas básicas e profissional em Rabo de Peixe
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Dia 1 de outubro
Teatro Ribeiragrandense acolhe a exposição “A Beleza Não Envelhece”