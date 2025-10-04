Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Açores necessitam de um Hospital Veterinário, mas é preciso haver esclarecimentos

    Jaime Seidi
    Vice-presidente do Conselho Regional dos Açores da OMV﻿﻿

    premium
    Hoje, 15:06
    Açores necessitam de um Hospital Veterinário, mas é preciso haver esclarecimentos

    Autor: Filipe Torres
    Hoje é o Dia do Médico Veterinário. Qual é hoje o papel central da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Médicos Veterinários e quais são as prioridades para os próximos anos?O papel do Conselho Regional dos Açores (CRA) da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) é manter a ação dinâmica levada a ...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.