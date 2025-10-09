Nova infestação de pulgas junto à Escola Profissional da Ribeira Grande

Uma semana depois de ter sido dado o alarme, uma nova infestação de pulgas no Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da escola profissional, situada em Rabo de Peixe, obrigou ao fecho do estabelecimento de ensino esta manhã. As aulas da Escola Profissional da Ribeira Grande serão retomadas apenas na segunda-feira, segundo informou o presidente do conselho executivo, João Moniz.

Já a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe prossegue com as suas atividades letivas normalmente.

Segundo Alexandre Gaudêncio, presidente da autarquia, já foi detetado o foco de infestação, situado numa moradia abandonada, junto ao CAO. "Já temos uma equipa de limpeza a efetuar a desinfestação, situação que deverá durar entre hoje e amanhã. Por precaução, iremos alargar a desinfetação à área circundante", explicou ao jornal Açoriano Oriental.