Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Nova infestação de pulgas junto à Escola Profissional da Ribeira Grande

    As aulas na Escola Profissional da Ribeira Grande voltaram a ser interrompidas na manhã desta quinta-feira, após ter sido detetada uma nova infestação de pulgas, confirmou o Açoriano Oriental junto do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande

    Hoje, 11:54
    Nova infestação de pulgas junto à Escola Profissional da Ribeira Grande

    Autor: Nuno Martins Neves

    Uma semana depois de ter sido dado o alarme, uma nova infestação de pulgas no Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da escola profissional, situada em Rabo de Peixe, obrigou ao fecho do estabelecimento de ensino esta manhã. As aulas da Escola Profissional da Ribeira Grande serão retomadas apenas na segunda-feira, segundo informou o presidente do conselho executivo, João Moniz.

    Já a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe prossegue com as suas atividades letivas normalmente.

    Segundo Alexandre Gaudêncio, presidente da autarquia, já foi detetado o foco de infestação, situado numa moradia abandonada, junto ao CAO. "Já temos uma equipa de limpeza a efetuar a desinfestação, situação que deverá durar entre hoje e amanhã. Por precaução, iremos alargar a desinfetação à área circundante", explicou ao jornal Açoriano Oriental.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.