Líder da coligação Unidos por Ponta Delgada diz que tempo do PSD “está esgotado”

“Em cada porta que batemos, em cada aperto de mão que tivemos oportunidade de dar, em cada conversa que trocámos […] com as pessoas com quem estivemos, sentimos em todas elas que o tempo do PSD em Ponta Delgada está esgotado”, afirmou Isabel Almeida Rodrigues num jantar comício realizado na freguesia dos Arrifes.

Segundo a candidata, todas as pessoas que tem contactado “têm sido unânimes” a “sinalizar a necessidade que sentem de mudança”. “E, saindo das freguesias da cidade de Ponta Delgada, há um sentimento que é comum a todas elas. É a sensação de abandono por este executivo autárquico [liderado pelo social-democrata Pedro Nascimento Cabral, que se recandidata a um segundo mandato]”, disse. Por isso, prosseguiu, todas as pessoas dizem: “a nossa freguesia está abandonada” e sinalizam “uma lista enorme de promessas feitas que ficaram por cumprir”.

“O PSD não pode dizer que não teve tempo para resolver os problemas, este executivo teve quatro anos. Mas, como disse o Francisco [César, líder do PS/Açores], há 32 anos consecutivos que o PSD governa. E desde o 25 de Abril [os social-democratas] só não estiveram no poder entre [19]89 e [19]93”.

“Cabe perguntar, o que é que fizeram? O que é que fizeram pela nossa terra? O que é que fizeram pelas freguesias? O que é que fizeram para que o desenvolvimento chegasse a cada canto do nosso território? Muito pouco, fizeram muito pouco”, salientou Isabel Almeida Rodrigues.

Se eleita líder da maior autarquia dos Açores, a candidata prometeu que a primeira preocupação será ouvir os destinatários das decisões. “E é por isso que, no meu primeiro mês de mandato, será absolutamente prioritário reunir com os executivos e ouvir as assembleias de cada uma das 24 freguesias, porque será com elas que vamos identificar necessidades e definir prioridades”, assegurou.

No jantar comício, que contou com a presença do presidente do PS, Carlos César, também discursaram o líder do PS/Açores, Francisco César, o cabeça de lista à Assembleia Municipal de Ponta Delgada, Francisco Almeida Medeiros, e Sandra Costa Dias, que se recandidata ao segundo mandato na freguesia de Arrifes.

O líder do PS/Açores destacou que Isabel Almeida Rodrigues tem experiência e tem passado, tendo desempenhado já vários cargos políticos com competência. Para Francisco César, nas eleições de domingo, apenas há duas alternativas: “Ou nós apostamos numa mudança que é tranquila, que é uma mudança que é segura […], ou então, há outra hipótese que é mantermos tudo como está, com a arrogância de quem tudo sabe”, disse.

