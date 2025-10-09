Açoriano Oriental
    • Incêndio destrói dois armazéns no Centro de Processamento de Resíduos da ilha Graciosa

    Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira no Centro de Processamento de Resíduos da ilha Graciosa, destruiu dois armazéns e, pelas 09h00, era considerado circunscrito pelos bombeiros

    Hoje, 10:08
    Autor: Lusa/AO Online

    O comandante dos Bombeiros Voluntários da Graciosa, Carlos Melo, disse à agência Lusa, que o alerta para o incêndio foi dado às 06h45.

    “[O incêndio] é nos armazéns de compostagem. Começou num e depois propagou-se para o outro. Estão os dois completamente a arder. [O fogo] está circunscrito, mas não está dominado”, disse.

    No início do combate às chamas os bombeiros encontraram uma “grande dificuldade” relacionada com a falta de água, mas a situação foi, entretanto, resolvida.

    As chamas destruíram dois armazéns onde se encontrava “material altamente inflamável”, incluindo a cobertura, adiantou o comandante.

    Questionado sobre previsões para a extinção das chamas, Carlos Melo respondeu que os meios no local ainda terão pela frente “umas horas” de trabalho.

    Estão no local 13 homens da corporação dos Bombeiros Voluntários da Ilha Graciosa, com dois autotanques pesados, um autotanque médio e um pronto-socorro médio.

    As obras de reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa foram inauguradas pelo Governo Regional dos Açores em julho de 2024, durante uma visita estatutária à ilha.

    Localizado no Lugar do Quitadouro, em Santa Cruz da Graciosa, o complexo está concessionado desde 2012 à empresa Equiambi.

