    Hospital de Ponta Delgada recebe nova viatura para reforçar apoio domiciliário

    O Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada recebeu uma nova viatura oferecida pela Liga dos Amigos daquela unidade de saúde, destinada a reforçar o apoio prestado pela Unidade de Hospitalização Domiciliária

    Hoje, 17:33
    Hospital de Ponta Delgada recebe nova viatura para reforçar apoio domiciliário

    Autor: Lusa/AO Online

    Em nota de imprensa, a maior unidade de saúde dos Açores destaca a missão da Liga, que há quase 30 anos desenvolve um trabalho voluntário "exemplar" junto dos doentes, salientando que “a oferta da viatura representa "um contributo inestimável para a melhoria da prestação de cuidados e tratamentos aos doentes no domicílio.

    A criação da Unidade resulta de um projeto em alternativa ao internamento convencional, que proporciona assistência médica e de enfermagem de modo contínuo e coordenado aos utentes que cumprem critérios clínicos, sociais e geográficos que permitem a sua hospitalização no domicílio, sob vigilância, sempre de acordo com a vontade do utente e da sua família.


