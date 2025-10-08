Hospital de Ponta Delgada recebe nova viatura para reforçar apoio domiciliário

Em nota de imprensa, a maior unidade de saúde dos Açores destaca a missão da Liga, que há quase 30 anos desenvolve um trabalho voluntário "exemplar" junto dos doentes, salientando que “a oferta da viatura representa "um contributo inestimável para a melhoria da prestação de cuidados e tratamentos aos doentes no domicílio.

A criação da Unidade resulta de um projeto em alternativa ao internamento convencional, que proporciona assistência médica e de enfermagem de modo contínuo e coordenado aos utentes que cumprem critérios clínicos, sociais e geográficos que permitem a sua hospitalização no domicílio, sob vigilância, sempre de acordo com a vontade do utente e da sua família.