Açoriano Oriental
    IL quer passeio marítimo na vila de Rabo de Peixe

    O candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal da Ribeira Grande, nas eleições autárquicas, César Pimentel, defende a realização de um investimento na criação de um passeio marítimo para a Vila de Rabo de Peixe

    Hoje, 15:15
    Autor: Paula Gouveia

    Após visitar a Vila de Rabo de Peixe, o candidato liberal defendeu que, em Rabo de Peixe, “a prioridade passa pela criação de mais espaços verdes e parques de lazer, praticamente inexistentes”, bem como “concluir o projeto da frente de mar, dotando a Vila de um passeio marítimo condizente com a sua dimensão, requalificando as casas de banho públicas e criando um miradouro e um jardim marítimo que valorizem o potencial paisagístico da localidade”. Defende ainda “a necessidade de apoiar a remodelação e manutenção da Casa do Povo e de outras instituições locais”, propondo “a criação de uma equipa técnica municipal dedicada a pequenas intervenções, financiada por um fundo fixo anual, que permita dar resposta célere a problemas de manutenção”. 

    Entre as medidas apontadas para Rabo de Peixe estão também “o relançamento da recolha seletiva de resíduos, campanhas de sensibilização ambiental dirigidas aos pescadores para evitar a poluição costeira, a melhoria da iluminação pública e da pavimentação das vias e a requalificação de edifícios sociais e culturais atualmente abandonados ou subaproveitados, como o Cine Teatro Mira Mar, o Centro Comunitário, o Centro de Artes e Ofícios e os polidesportivos”, prosseguiu o candidato da IL. 

    César Pimentel destacou “o potencial turístico de Rabo de Peixe, defendendo a criação de um roteiro turístico que valorize as particularidades culturais e históricas” da Vila, assumindo “o compromisso em aproximar a Câmara das suas freguesias e Vilas”.

