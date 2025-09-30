Assembleia Municipal “deve ser um espaço dos cidadãos”

De acordo com a candidata, a Assembleia Municipal “deve ser um espaço de intervenção dos cidadãos, um espaço de escuta ativa e uma ponte entre o município e os ribeiragrandenses”, disse citada em nota de imprensa.

Desta forma, Hélia Cabral defende uma aproximação da Assembleia Municipal aos cidadãos, “descentralizando e promovendo as reuniões deste órgão pelas diferentes freguesias, bem como a organização de ‘Assembleias Abertas’ nos centros de dia, nas associações, clubes e instituições”.

A candidata à Assembleia Municipal da Ribeira Grande pretende, igualmente “instituir as ‘Assembleias Municipais Temáticas’, de natureza extraordinária, dedicadas a temas específicos, como a mobilidade, a habitação, o ambiente, a saúde, entre outros, com a presença de especialistas e associações locais”, por forma a que “todos ganham com uma Ribeira Grande mais pensada, mais empreendedora, mais inovadora e mais participativa”.

Hélia Cabral propõe, também, “uma maior aposta na juventude, levando aos mais novos a iniciativa ‘Parlamento Jovem Municipal’, pois os jovens são o futuro da Ribeira Grande, temos de chegar a eles e saber ouvir as suas reivindicações”. A aposta no digital é outra das propostas da candidata, que pretende criar “uma página própria e redes sociais, para uma melhor divulgação dos trabalhos, bem como um ‘Canal de Sugestão/Reclamação Municipal’”.

