Governo prevê descida da Euribor a 3 meses e subida da taxa de juro a 10 anos

“Refletindo a tendência descendente da taxa de inflação, antecipa-se que a política monetária permaneça relativamente inalterada em 2026. De acordo com as projeções do mercado de futuros, em finais de agosto de 2025, a Euribor a três meses deverá descer ligeiramente em 2026, para 2,0% (2,1% em 2025), lê-se no relatório que acompanha a proposta, entregue no parlamento.

Por sua vez, “as taxas de juro de longo prazo da área do euro (10 anos) deverão prosseguir o movimento ascendente em 2026”, para 3,4%, face a 3,1% estimados para este ano.

Refletindo a tendência descendente da taxa de inflação, o Governo antecipa que a política monetária na zona euro “permaneça relativamente inalterada em 2026”: “As expectativas indicam a continuação do ciclo de descidas das taxas de juro nos EUA, em contraste com o Banco Central Europeu, cujo movimento de maior acomodação da política monetária deverá ter chegado ao fim”, refere.

O Governo entregou no parlamento o OE2026, na véspera do prazo limite e três dias antes das eleições autárquicas de domingo.

No cenário macroeconómico, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026.

O executivo pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB em 2025 e de 0,1% em 2026. Quanto ao rácio da dívida, estima a redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.

A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.