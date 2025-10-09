Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • OE2026
    Governo prevê descida da Euribor a 3 meses e subida da taxa de juro a 10 anos

    O Governo antecipa uma redução da Euribor a 3 meses para 2,0% no próximo ano e uma subida das taxas de juro de longo prazo para 3,4%, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026)

    Hoje, 16:10
    Governo prevê descida da Euribor a 3 meses e subida da taxa de juro a 10 anos

    Autor: Lusa/AO Online

    “Refletindo a tendência descendente da taxa de inflação, antecipa-se que a política monetária permaneça relativamente inalterada em 2026. De acordo com as projeções do mercado de futuros, em finais de agosto de 2025, a Euribor a três meses deverá descer ligeiramente em 2026, para 2,0% (2,1% em 2025), lê-se no relatório que acompanha a proposta, entregue no parlamento.

    Por sua vez, “as taxas de juro de longo prazo da área do euro (10 anos) deverão prosseguir o movimento ascendente em 2026”, para 3,4%, face a 3,1% estimados para este ano.

    Refletindo a tendência descendente da taxa de inflação, o Governo antecipa que a política monetária na zona euro “permaneça relativamente inalterada em 2026”: “As expectativas indicam a continuação do ciclo de descidas das taxas de juro nos EUA, em contraste com o Banco Central Europeu, cujo movimento de maior acomodação da política monetária deverá ter chegado ao fim”, refere.

    O Governo entregou no parlamento o OE2026, na véspera do prazo limite e três dias antes das eleições autárquicas de domingo.

    No cenário macroeconómico, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026.

    O executivo pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB em 2025 e de 0,1% em 2026. Quanto ao rácio da dívida, estima a redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.

    A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.