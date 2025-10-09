Açoriano Oriental
    • Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga a partir de moradia na Ribeira Grande

    Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido "em flagrante delito", na Ribeira Grande, por suspeita de tráfico de droga "a partir de uma moradia particular", anunciou a PSP

    Hoje, 16:24
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito, de 28 anos, foi detido na sequência de "várias denúncias reportadas às autoridades", que apontavam para a alegada venda de droga a partir da casa.

    A força de segurança adianta, no comunicado, ter sido montada uma operação policial no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, que permitiu "localizar e apreender várias doses de haxixe, liamba, uma estufa de plantação de canábis, quantias monetárias suspeitas e vários utensílios normalmente utilizados na atividade de produção, preparação e doseamento de produto estupefaciente".

    Após várias "diligências investigatórias de recolha, tratamento e consolidação de informações", o homem foi identificado como "o principal suspeito da venda direta de canábis aos consumidores".

    A medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, foi aplicada após ter sido presente a interrogatório judicial.


