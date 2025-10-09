Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga a partir de moradia na Ribeira Grande

Segundo o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito, de 28 anos, foi detido na sequência de "várias denúncias reportadas às autoridades", que apontavam para a alegada venda de droga a partir da casa.

A força de segurança adianta, no comunicado, ter sido montada uma operação policial no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, que permitiu "localizar e apreender várias doses de haxixe, liamba, uma estufa de plantação de canábis, quantias monetárias suspeitas e vários utensílios normalmente utilizados na atividade de produção, preparação e doseamento de produto estupefaciente".

Após várias "diligências investigatórias de recolha, tratamento e consolidação de informações", o homem foi identificado como "o principal suspeito da venda direta de canábis aos consumidores".

A medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, foi aplicada após ter sido presente a interrogatório judicial.