Açoriano Oriental
    • Países da UE iniciam no domingo novo sistema de controlo eletrónico de passaportes

    Os países da União Europeia (UE) começam a partir de domingo a registar de maneira eletrónica as informações de cidadãos de países estrangeiros que atravessem as fronteiras, por um período de 90 dias

    Hoje, 15:43
    Autor: Lusa/AO Online

    Em comunicado, a Comissão Europeia revelou que a partir de 12 de outubro, domingo, os Estados-membros irão começar a introduzir o novo sistema de entradas e saídas do território da UE para cidadãos estrangeiros.

    Este sistema vai registar eletronicamente as informações de cidadãos que não pertençam a um dos 27 países do bloco comunitário por um período de 90 dias.

    A previsão do executivo comunitário é de que a transição para este modelo de controlo de fronteiras dure cerca de seis meses e cada Estado-membro poderá decidir os pontos fronteiriços onde quer começar a utilizar este sistema.

    O período de seis meses e a escolha dos pontos é feito para que “as autoridades, a industria dos transporta e os viajantes se ajustem aos novos procedimentos”.

    No final deste período de adaptação, a previsão de Bruxelas é de que os carimbos nos passaportes sejam totalmente substituídos por informações registadas de maneira eletrónica e que seja assim para qualquer ponto de entrada, e possibilitar detetar pessoa que “ficam além do permitido e também casos de fraude de identidade e documentos”.


