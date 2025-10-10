Açoriano Oriental
    • Kalle Rovanperä troca Mundial de ralis por campeonato japonês de Super Fórmula

    O piloto finlandês Kalle Rovanperä, campeão mundial de ralis em 2022 e 2023, vai abandonar a disciplina no fim deste ano, para disputar o campeonato japonês de Super Fórmula, competição de monolugares em pista, anunciou a Toyota

    Hoje, 16:33
    Autor: Lusa/AO Online

    Ao volante de um Toyota GR Yaris, Rovanperä, de 25 anos, ocupa o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de ralis de 2025, liderado pelo colega de equipa francês Sébastien Ogier, quando faltam disputar três provas, e ainda tem possibilidade de conquistar o terceiro título em quatro anos.

    “[Rovanperä] vai permanecer na família Toyota Gazoo Racing, abraçando um novo e ambicioso desafio, ao mais alto nível de corridas em circuito. Em 2026, vai participar no campeonato japonês de Super Fórmula (...), ao volante de um dos carros de corrida mais rápidos”, informou a equipa, em comunicado.

    O finlandês, filho do ex-piloto Harri Rovanperä, estreou-se no Mundial de ralis em 2020, com 19 anos, e tornou-se, sucessivamente, o mais jovem a vencer uma prova, em 2021, na Estónia, e o campeão do mundo mais precoce, em 2022, com 22 anos e um dia. Prepara-se para “uma mudança nunca vista”, de acordo com a Toyota Gazoo Racing.


