    • Dominado incêndio no Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa

    O incêndio que deflagrou no Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa, e destruiu dois armazéns foi dominado cerca das 15h00, segundo fonte dos bombeiros

    Hoje, 17:48
    Dominado incêndio no Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa

    Autor: Lusa/AO Online

    “Por volta das 15h00, as chamas foram dominadas”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ilha Graciosa, Carlos Melo.

    Segundo o responsável, os meios no local tiveram algumas dificuldades em dominar as chamas, porque a área atingida era grande e os bombeiros "apagavam-nas num lado e [elas] reacendiam noutro”.

    Carlos Melo referiu à Lusa, pelas 17h00, que o incêndio industrial ainda não estava extinto, dado que “um armazém colapsou e aquilo [o fogo] continua a moer”.

    “Já desmobilizámos parte do pessoal e deixámos lá uma equipa de prevenção, só que, como a cobertura caiu toda, nós não conseguimos remover aquele material [que estava armazenado], para conseguirmos apagar [as chamas por completo]”, explicou.

    O comandante admitiu que, até o incêndio ficar completamente extinto, “ainda vai levar o seu tempo”, embora os meios no local estejam “só de prevenção”.

    Carlos Melo não se pronunciou sobre as causas que terão estado na origem do incêndio, referindo que estão a ser investigadas pelas autoridades.

    O alerta para o incêndio no Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa foi dado às 06h45.

    “[O incêndio] é nos armazéns de compostagem. Começou num e depois propagou-se para o outro”, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ilha Graciosa.

    No início do combate às chamas, os bombeiros encontraram uma “grande dificuldade” relacionada com a falta de água, mas a situação foi, entretanto, resolvida.

    As chamas destruíram dois armazéns onde se encontrava “material altamente inflamável”, incluindo a cobertura, adiantou o comandante.

    Estiveram no local 13 homens da corporação dos Bombeiros Voluntários da Ilha Graciosa, com dois autotanques pesados, um autotanque médio e um pronto-socorro médio.

    As obras de reestruturação do Centro de Processamento de Resíduos da Ilha Graciosa foram inauguradas pelo Governo Regional dos Açores em julho de 2024, durante uma visita estatutária à ilha.

    Localizado no Lugar do Quitadouro, em Santa Cruz da Graciosa, o complexo está concessionado desde 2012 à empresa Equiambi.


