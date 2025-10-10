NATO inicia exercício nuclear anual na segunda-feira no norte da Europa

Mark Rutte, secretário-geral da NATO, disse na Base Aérea de Volkel, Países Baixos, que o exercício anual vai permitir aos países aliados garantir que a dissuasão nuclear se mantém "o mais fiável, segura e eficaz possível".

O responsável pela política nuclear da Aliança Atlântica, Jim Stokes, frisou que o exercício de rotina não é dirigido a nenhum país e não está ligado a nenhum acontecimento em concreto.

Além da Base Aérea de Volkel, o exercício que se vai prolongar durante duas semanas, vai ser conduzido a partir de bases militares na Bélgica, Reino Unido, Dinamarca e sobre o Mar do Norte.

A manobra que vai começar na próxima semana vai decorrer numa atura que se verificam várias incursões de aparelhos aéreos não tripulados russos no espaço aéreo da NATO e o voo de drones não identificados sobre a Dinamarca e o norte da Alemanha.

"Estas incursões mais frequentes são obviamente algo que estamos a acompanhar de perto", disse hoje o coronel norte-americano Daniel Bunch, que lidera as operações nucleares da NATO.

O militar acrescentou que os drones não são uma ameaça nova para a NATO.