    Pedro Dias confirma que Ciências do Desporto voltarão a ter dotação própria

    O secretário de Estado do Desporto disse existir a possibilidade de que as Ciências do Desporto voltem a ser uma área científica com dotação pública própria, durante a cerimónia de entrega dos Prémios Ciências do Desporto

    Hoje, 16:28
    Pedro Dias confirma que Ciências do Desporto voltarão a ter dotação própria

    Autor: Lusa/AO Online

    "Já tivemos uma área específica para as Ciências do Desporto e estamos a trabalhar junto do Ministério da Educação para que possa voltar a existir. Vai ser público muito em breve, quando for divulgado o Plano de Desenvolvimento. Este programa do Comité Olímpico de Portugal tem sempre promovido o investimento no conhecimento e na ciência", revelou Pedro Dias.

    O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Fernando Gomes, marcou igualmente presença na Universidade de Aveiro e destacou a importância do investimento na investigação.

    "Colocar o atleta no centro das nossas decisões sempre foi a grande prioridade. Para cumprir esta missão, precisamos de mais conhecimento. A investigação é uma peça decisiva neste processo, pois sustenta melhores decisões, protege carreiras e multiplica oportunidades. Investir na ciência do desporto é investir na saúde, em medalhas, em futuros campeões e, acima de tudo, numa sociedade mais saudável", disse o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

    Durante a nona cerimónia de entrega dos Prémios Ciências do Desporto foram galardoadas as categorias de Treino Desportivo, Psicologia e Pedagogia do Desporto e Medicina do Desporto.


