Pedro Dias confirma que Ciências do Desporto voltarão a ter dotação própria

"Já tivemos uma área específica para as Ciências do Desporto e estamos a trabalhar junto do Ministério da Educação para que possa voltar a existir. Vai ser público muito em breve, quando for divulgado o Plano de Desenvolvimento. Este programa do Comité Olímpico de Portugal tem sempre promovido o investimento no conhecimento e na ciência", revelou Pedro Dias.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Fernando Gomes, marcou igualmente presença na Universidade de Aveiro e destacou a importância do investimento na investigação.

"Colocar o atleta no centro das nossas decisões sempre foi a grande prioridade. Para cumprir esta missão, precisamos de mais conhecimento. A investigação é uma peça decisiva neste processo, pois sustenta melhores decisões, protege carreiras e multiplica oportunidades. Investir na ciência do desporto é investir na saúde, em medalhas, em futuros campeões e, acima de tudo, numa sociedade mais saudável", disse o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Durante a nona cerimónia de entrega dos Prémios Ciências do Desporto foram galardoadas as categorias de Treino Desportivo, Psicologia e Pedagogia do Desporto e Medicina do Desporto.