Açoriano Oriental
    • Sessões gratuitas do 'First Date' nos Cinemas NOS do Parque Atlântico

    Os Cinemas NOS do Parque Atlântico estão a comemorar o 1º aniversário com sessões gratuitas, nomeadamente do filme 'First Date' de Luís Filipe Borges

    Hoje, 11:31
    Sessões gratuitas do 'First Date' nos Cinemas NOS do Parque Atlântico

Autor: Susete Rodrigues

    Autor: Susete Rodrigues

    Desta forma, amanhã (sábado, 11 de outubro), tem lugar duas sessões gratuitas da curta-metragem 'First Date', às 18h00 e 20h45.

    De acordo com comunicado, "cada espetador será recebido com um minipacote para acompanhar a história. A entrada carece de reserva prévia, através do site oficial dos Cinemas NOS, estando sujeita à lotação da sala".

    Premiada em vários festivais nacionais e internacionais, a curta-metragem combina "humor, emoção e identidade açoriana, revelando o olhar de Luís Filipe Borges sobre as relações modernas e as raízes culturais que nos definem", refere o comunicado.

    Recorde-se que curta-metragem de Luís Filipe Borges é protagonizada por Ana Lopes e Cristovão Campos, e acompanha a história de Santiago e Melissa, dois jovens que se conhecem através de uma rede social. Ela é americana e adora Romana Petri, autora de romances passados na ilha Montanha, e ele, lisboeta, finge ser açoriano e sugere que o primeiro encontro aconteça precisamente lá. Quando Melissa aceita o desafio, Santiago vê-se forçado a lidar com o dilema que criou.

