    • Governo garante construção do Cais Multiusos da Praia com "responsabilidade ambiental e social"

    A construção do Cais Multisuos da Praia da Vitória, será conduzida com "responsabilidade ambiental e social" e respeitando as normas e práticas legais em matéria de avaliação de impacte ambiental", assegurou o Governo dos Açores

    Hoje, 15:55
    Autor: Lusa/AO Online

    Na sequência da posição da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH), quanto à emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental Favorável Condicionada, relativamente à obra, na ilha Terceira, a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática esclareceu que as condicionantes "são parte integrante e indispensável do processo de construção de uma infraestrutura moderna e sustentável" e cumprindo com a legislação.

    Segundo a Secretaria Regional, a emissão de uma Declaração Favorável Condicionada "não representa um obstáculo ao desenvolvimento, mas antes uma garantia de que estas intervenções se realizam de forma sustentável" e salvaguardando os recursos naturais.

    Por isso, acrescentou, a posição da direção da CCIAH representa "uma visão imediatista ou redutora quanto à importância da salvaguarda da sustentabilidade ambiental", já que a construção de infraestruturas portuárias "implica inevitáveis alterações físicas, biológicas e socioeconómicas de grande escala, podendo afetar ecossistemas marinhos, linhas de costa e habitats sensíveis" e, assim, as condicionantes devem ser encaradas como "medidas de precaução e prevenção fundamentais" e "não como meros obstáculos administrativos".


