CMPD aprova voto de congratulação a karatecas

Em nota de imprensa,a CMPD salienta que o atleta “superou as maiores expetativas açorianas e nacionais ao alcançar as medalhas de prata e de bronze no WSKA – World Shotokan Karate-Do Championship”.

A prova decorreu no passado mês de setembro, em Cádis, Espanha, conquistando Martim Melo a prata na categoria de Kata Equipa Júnior e o bronze em Kata Cadetes Masculino.

A CMPD aprovou de igual modo um voto de congratulação a três atletas do Clube Karate de Shotokan da Relva, que alcançaram o primeiro lugar na 6.ª Taça da Europa Continental JKS e Para Cup de Karate-Do de 2025.

Maria Lobo, Sofia Melo e Júlia Silva brilharam na disciplina de Kumite Equipa 11/13 anos.

Nesta competição, Maria Lobo também assegurou a medalha de prata em Kumite, no mesmo escalão.