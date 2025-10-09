Açoriano Oriental
    • CMPD aprova voto de congratulação a karatecas

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada aprovou, por unanimidade, um voto de congratulação a Martim Melo, atleta do Karaté Clube de Ponta Delgada, pela conquista do título de vice campeão mundial de karaté e da medalha de bronze

    Hoje, 09:58
    Autor: Sofia Ganhão/André Medina

    Em nota de imprensa,a CMPD salienta que o atleta “superou as maiores expetativas açorianas e nacionais ao alcançar as medalhas de prata e de bronze no WSKA – World Shotokan Karate-Do Championship”. 

    A prova decorreu no passado mês de setembro, em Cádis,  Espanha, conquistando Martim Melo a prata na categoria de Kata Equipa Júnior e o bronze em Kata Cadetes Masculino.

    A CMPD aprovou de igual modo um voto de congratulação a três atletas do  Clube Karate de Shotokan da Relva, que alcançaram o primeiro lugar na 6.ª Taça da Europa Continental JKS e Para Cup de Karate-Do de 2025. 

    Maria Lobo, Sofia Melo e Júlia Silva brilharam na disciplina de Kumite Equipa 11/13 anos.

    Nesta competição, Maria Lobo também assegurou a medalha de prata em Kumite, no mesmo escalão.

