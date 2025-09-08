Câmara do Comércio de Ponta Delgada quer creches abertas ao sábado

Em comunicado, a direção da CCIPD, presidida por Gualter Couto, explicou que a proposta “surge da crescente necessidade de dar resposta às transformações das estruturas familiares e às exigências do mercado de trabalho, onde muitos profissionais desempenham funções em regime de turnos, incluindo fins de semana, sem dispor de uma rede de apoio familiar”.

“A inexistência de creches abertas ao sábado representa uma dificuldade acrescida na conciliação entre a vida profissional e familiar, afetando de forma particular famílias monoparentais e trabalhadores em setores que não podem interromper a sua atividade”, referiu.

Reconhecendo tratar-se de uma “matéria complexa”, mas de “relevante interesse coletivo”, a associação empresarial das ilhas de São Miguel e de Santa Maria entende que a sua avaliação “deve integrar o plano estratégico da Segurança Social dos Açores, no sentido de identificar soluções que promovam uma maior harmonização entre as exigências laborais e a vida familiar”.

A CCIPD esclareceu ainda que com o pedido - enviado ao presidente do Instituto da Segurança Social dos Açores, Eduardo Nicolau -, está a reafirmar o seu compromisso em “contribuir para políticas que reforcem a coesão social e apoiem a estabilidade das famílias açorianas”.