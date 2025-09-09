Vacinação contra a gripe gratuita para crianças dos 6 aos 23 meses

“A principal novidade da campanha é o alargamento da gratuitidade da vacinação contra a gripe a todas as crianças desde os 6 até aos 23 meses de idade”, refere a DGS.

A autoridade de saúde explica esta decisão com dados nacionais que demonstram que “esta faixa etária apresenta taxas de hospitalização e de cuidados intensivos equiparáveis às registadas entre pessoas mais idosas”.

Recomenda ainda a vacinação das crianças entre os 2 e os 4 anos para prevenção de doença grave.

A DGS anuncia num comunicado publicado no seu ‘site’ que a campanha de vacinação Sazonal outono-inverno 2025-2026 contra a gripe e contra a covid-19 decorre entre 23 de setembro e 30 de abril de 2026 em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e farmácias comunitárias.

Tal como na época 2024/2025, a vacina contra a gripe de dose elevada estará disponível para todas as pessoas com 85 ou mais anos e para os residentes em estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, instituições similares e Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

Segundo a DGS, esta vacinação decorrerá nos centros de saúde, como na época anterior.

A vacinação contra a gripe e a covid-19 é recomendada e gratuita para os grupos elegíveis, decorrendo nas unidades de saúde do SNS para crianças dos 6 aos 23 meses de idade e para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, incluindo as com 85 ou mais anos.

Também é aconselhada a vacinação nas unidades de saúde do SNS dos profissionais e utentes/residentes de estruturas residencial para pessoas idosas (ERPI), similares e RNCCI, grávidas e profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágio clínico, bombeiros envolvidos no transporte de doentes, prestadores de cuidados a pessoas dependentes e profissionais de distribuição farmacêutica, pessoas em situação de sem abrigo e estabelecimentos prisionais.

Nas farmácias comunitárias, é recomendada a vacinação para utentes entre 60 e 84 anos de idade e profissionais de saúde.

A DGS salienta que “esta campanha visa reduzir a suscetibilidade individual, a carga de doença e o impacto nos serviços de saúde, nomeadamente o recurso às urgências hospitalares e os internamentos por infeção respiratória”.

Segundo uma portaria publicada no dia 14 de agosto, o Estado vai gastar 7,6 milhões de euros na vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias, o mesmo valor da campanha anterior,

O Governo adianta que o objetivo é “assegurar elevados padrões de eficiência e efetividade, promovendo ganhos em saúde, aliados a um maior conforto e proximidade para os utentes, e envolvendo, para além da aquisição das vacinas, um impacto orçamental de até 7.600 000,00 (euros), correspondente à remuneração que, no total, será paga às farmácias”.