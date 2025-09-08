Inscrições para frequência do Centro de Formação Artística

Autor: Lusa/AO Online
O CFA inicia as aulas a 22 de setembro nas áreas da música (viola da terra, guitarra, guitarra baixo, bandolim, violino, flauta transversal, flauta de bisel, canto, piano, órgão, oboé, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, bombardino e percussão), artes plásticas (expressão, comunicação e criatividade, artes plásticas, escultura em pedra, informática, design e multimédia), teatro (expressão dramática e teatro) e dança (ginástica rítmica, dança contemporânea, hip-hop e ballet).
Segundo uma nota da autarquia, o CFA “destaca-se pela sua oferta formativa diversificada e pelo corpo docente qualificado”.