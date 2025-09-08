Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Madalena
    Inscrições para frequência do Centro de Formação Artística

    O Centro de Formação Artística (CFA) da Câmara Municipal da Madalena tem abertas as inscrições para frequência de diversas disciplinas ministradas pela instituição no presente ano letivo

    Hoje, 17:54

    Autor: Lusa/AO Online

    O CFA inicia as aulas a 22 de setembro nas áreas da música (viola da terra, guitarra, guitarra baixo, bandolim, violino, flauta transversal, flauta de bisel, canto, piano, órgão, oboé, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, bombardino e percussão), artes plásticas (expressão, comunicação e criatividade, artes plásticas, escultura em pedra, informática, design e multimédia), teatro (expressão dramática e teatro) e dança (ginástica rítmica, dança contemporânea, hip-hop e ballet).

    Segundo uma nota da autarquia, o CFA “destaca-se pela sua oferta formativa diversificada e pelo corpo docente qualificado”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.