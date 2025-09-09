Açoriano Oriental
    Assembleia Municipal de Lisboa rejeita censurar Carlos Moedas

    A Assembleia Municipal de Lisboa rejeitou a moção de censura do Chega ao presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), que pretendia responsabilizá-lo politicamente pela tragédia do descarrilamento do elevador da Glória

    Hoje, 16:25
    Assembleia Municipal de Lisboa rejeita censurar Carlos Moedas

    Autor: Lusa/AO Online

    Entre os 75 deputados municipais, votaram contra PSD, IL, MPT, Aliança e CDS-PP, abstiveram-se BE, Livre, PEV, PCP, dois deputados independentes do movimento Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), PS e PAN, e votaram a favor PPM e Chega.

    Acusando o presidente da Câmara de Lisboa de falhar no dever de “garantir a segurança da cidade”, a moção de censura do Chega foi apresentada na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, que ocorreu na quarta-feira e provocou 16 mortos e 22 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

    De acordo com o Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, as moções de censura “visam censurar a ação da câmara municipal” e servem para “tomar posição” sobre assuntos de interesse para o município, no âmbito da competência de fiscalização deste órgão, sem ter poder para destituir o executivo camarário.


