Água Retorta tem a primeira relíquia do Santo Carlo Acutis nos Açores

A Igreja de Água Retorta, no concelho da Povoação, tem a primeira relíquia de Carlo Acutis nos Açores, que no passado domingo foi canonizado pelo Papa Leão XIV, juntamente com Pier Giorgio Frassati, sendo Carlo Acutis o primeiro Santo da Igreja Católica que viveu e evangelizou na nova era da internet.

Conforme refere o Sítio Igreja Açores, a Igreja de Água Retorta recebeu a relíquia em agosto do ano passado, aquando da festa de sagração do novo altar, tendo sido a primeira igreja na diocese de Angra a ter uma relíquia do agora Santo Carlo Acutis.

A ligação da paróquia de Água Retorta ao chamado ‘ciberapóstolo’, aconteceu no contexto da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa, que aconteceu em 2023, quando um grupo de jovens da freguesia decidiu escolher como patrono da sua deslocação a Lisboa o jovem italiano, agora declarado Santo.

Citado pelo Sítio Igreja Açores, o padre André Resendes, recordou ter solicitado ao Postulador da causa uma relíquia, “que serviria para aproximar o Carlo dos jovens em preparação para a Jornada, a qual foi concedida e, agora, faz todo o sentido que esta relíquia seja depositada sob o altar da celebração, para que os jovens, tal como o Carlo, vejam na Eucaristia, uma ‘autoestrada para o céu’, como ele próprio dizia”.

O Sítio Igreja Açores refere igualmente que a partir dos Açores e em formato telemático, também o padre Jason Gouveia levou a cabo recentemente a iniciativa “Cerco de Jericó”, propondo o terço meditado e um momento de adoração, duas “ferramentas” que Carlo Acutis sublinhou como importantes ao longo da sua curta vida.

Ao Sítio Igreja Açores, o padre Jason Gouveia afirmou que “ele será um Santo novo para uma juventude nova que não se conformará com a medianidade como nos desafiou o Papa Leão XIV no encontro com os jovens durante o Jubileu deste ano”.

No próximo dia 12 de setembro, no âmbito da iniciativa “Às sextas no Convento”, também a Pastoral Juvenil dos Açores irá promover no Santuário do Senhor Santo Cristo, em Ponta Delgada, uma eucaristia de ação de graças pela canonização de Carlo Acutis, seguida de um convívio no campo de São Francisco.

Conforme explica o Sítio Igreja Açores, Carlo Acutis nasceu em Londres, em 1991, onde os seus pais estavam a trabalhar e faleceu na cidade de Monza, em Itália, no ano de 2006, com apenas 15 anos, vítima de leucemia, tendo sido apresentado desde logo como modelo de santidade e um “génio” da informática”.

A sua beatificação foi celebrada em outubro de 2020, sendo considerado pelo Papa como um modelo de “santidade da porta ao lado”. O novo Santo da Igreja Católica foi um dos patronos da JMJ de Lisboa e os seus restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

