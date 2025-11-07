Açoriano Oriental
    Zelensky desconhece os “avanços significativos” admitidos por Trump

    O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que desconhece a que se refere o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, quando fala em “avanços significativos” para pôr fim ao conflito com a Rússia

    Hoje, 18:10
    Autor: Lusa/AO Online

    Zelensky reagia às declarações proferidas na quinta-feira pelo Presidente dos Estados Unidos, durante um encontro na Casa Branca com os homólogos de cinco países da Ásia Central: Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turquemenistão.

    Na mesma reação, o líder ucraniano acusou a Rússia de enviar a Trump “falsos sinais” para adiar a aplicação de novas formas de pressão.

    O Presidente ucraniano frisou que Moscovo está a enviar “alguns sinais” com vista a negociações, “que não passam de uma tentativa de atrasar novas represálias”.

    “Fazem tudo isto apenas para adiar as decisões do Presidente dos Estados Unidos. Fizeram-no no início do mandato de Trump, prometendo constantemente (...), demonstrando aparentemente vontade de pôr fim à guerra e, depois, passo a passo, têm vindo a revelar o contrário, a falta de vontade”, afirmou Zelensky, numa conferência de imprensa.

    O chefe de Estado ucraniano sustentou que a Rússia adota esta postura por receio da resposta dos Estados Unidos, seja sob a forma de sanções económicas ou de fornecimento à Ucrânia de armamento de maior calibre.

    “Quando viram as primeiras medidas em matéria de sanções, perceberam o que poderia acontecer depois”, referiu.

    Nesse sentido, o líder ucraniano manifestou confiança de que Trump acabará por autorizar a entrega de mísseis Tomahawk a Kiev.

    “Este assunto já está em cima da mesa. É apenas uma questão de tempo”, indicou, citado pela agência noticiosa ucraniana Ukrinform.

    Zelensky acrescentou que “Trump não se opôs” e que “diversas instituições”, numa alusão ao Pentágono (Departamento de Defesa norte-americano), deram sinais positivos sobre essa possibilidade, tal como os próprios fabricantes dos mísseis de longo alcance.

    “Em caso de sinal positivo, ficarão satisfeitos em transferir-nos ou vender-nos os sistemas correspondentes”, concluiu Zelensky.

    A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

    Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

