PARALELO regressa a Ponta Delgada para celebrar a dança, música e encontros

Organizado pelo 37.25 Núcleo de Artes Performativas, este festival de artes perfomativas surgiu em 2017, com uma programação multidisciplinar e a edição desde ano reafirma o PARALELO como “um ponto de encontro entre a dança, a música e a comunidade, promovendo experiências que inspiram, aproximam e celebram o movimento em todas as suas formas”, segundo a organização.

A edição deste ano inclui duas aulas/workshops gratuitos — Contato Improvisação e Danças Tradicionais Europeias — abertos a todos os interessados, mediante inscrição através do e-mail 3725geral@gmail.com.

As propostas incluem uma performance “GO OR NO-GO”, interpretada pelas artistas Sabrina Danielle Baranda e Cristiana Pinheiro Ferreira, que utilizam uma escultura ou estrutura como estímulo de criação de movimento e do percurso espacial, com a duração entre 10-15 minutos.

A outra performance “A-CORDA”, de Sabrina Danielle Baranda e Mathilde Granier, "é sobre equilíbrio e dependência", com a duração entre 10-15 minutos.

"Equilíbrio dentro de nós e na sociedade. Equilíbrio entre trabalho e vida, entre desejos e obrigações. Equilíbrio entre o Homem e a Natureza. O equilíbrio não é uma procura individual, é um equilíbrio global", destaca a organização, em nota de imprensa,

O encerramento do festival será marcado por uma roda de samba com o grupo Samba da Ampulheta.

O Warm Up Paralelo Party, que inclui as duas performances e a roda de samba, decorrerão no Solar da Graça, na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, "o cenário ideal para dançar, celebrar e deixar-se envolver pelo ambiente festivo", sublinha a organização.

Os bilhetes para o Warm Up Paralelo Party terão o custo de 7,50 euros, e os pontos de venda serão anunciados brevemente nas redes sociais do festival.