Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • PARALELO regressa a Ponta Delgada para celebrar a dança, música e encontros

    O PARALELO Festival regressa à cidade de Ponta Delgada a 15 de novembro, em formato de um único dia, com uma programação “intensa que celebra a dança, a música e o encontro entre pessoas”.

    Hoje, 10:16
    PARALELO regressa a Ponta Delgada para celebrar a dança, música e encontros

    Autor: Lusa

    Organizado pelo 37.25 Núcleo de Artes Performativas, este festival de artes perfomativas surgiu em 2017, com uma programação multidisciplinar e a edição desde ano reafirma o PARALELO como “um ponto de encontro entre a dança, a música e a comunidade, promovendo experiências que inspiram, aproximam e celebram o movimento em todas as suas formas”, segundo a organização.

    A edição deste ano inclui duas aulas/workshops gratuitos — Contato Improvisação e Danças Tradicionais Europeias — abertos a todos os interessados, mediante inscrição através do e-mail 3725geral@gmail.com.

    As propostas incluem uma performance “GO OR NO-GO”, interpretada pelas artistas Sabrina Danielle Baranda e Cristiana Pinheiro Ferreira, que utilizam uma escultura ou estrutura como estímulo de criação de movimento e do percurso espacial, com a duração entre 10-15 minutos.

    A outra performance “A-CORDA”, de Sabrina Danielle Baranda e Mathilde Granier, "é sobre equilíbrio e dependência", com a duração entre 10-15 minutos.

    "Equilíbrio dentro de nós e na sociedade. Equilíbrio entre trabalho e vida, entre desejos e obrigações. Equilíbrio entre o Homem e a Natureza. O equilíbrio não é uma procura individual, é um equilíbrio global", destaca a organização, em nota de imprensa,

    O encerramento do festival será marcado por uma roda de samba com o grupo Samba da Ampulheta.

    O Warm Up Paralelo Party, que inclui as duas performances e a roda de samba, decorrerão no Solar da Graça, na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, "o cenário ideal para dançar, celebrar e deixar-se envolver pelo ambiente festivo", sublinha a organização.

    Os bilhetes para o Warm Up Paralelo Party terão o custo de 7,50 euros, e os pontos de venda serão anunciados brevemente nas redes sociais do festival.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.