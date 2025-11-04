Açoriano Oriental
    • Austrian Airlines com voos diretos entre Viena e Ponta Delgada a partir de junho de 2026

    A companhia aérea Austrian Airlines vai ligar Viena a Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, a partir de 30 de junho de 2026, anunciou hoje a associação de promoção turística Visit Azores.

    Hoje, 11:19
    Autor: Lusa


    "Com esta nova operação, os Açores passam a estar ainda mais conectados à Europa, reforçando o crescimento equilibrado e sustentável do turismo no arquipélago, em linha com os princípios de preservação ambiental e valorização do património natural e cultural do destino”, sublinha a Visit Azores em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

    Segundo a nota, a Austrian Airlines “vai inaugurar uma nova rota direta entre Viena e Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, a partir de 30 de junho de 2026, com operações previstas até 08 de setembro de 2026”.

    Os voos serão operados uma vez por semana, ligando Ponta Delgada e a ilha açoriana de São Miguel “ao coração da Europa”.

    A aposta da Austrian Airlines “resulta do compromisso da companhia na diversificação da sua oferta e confirma o crescente interesse internacional pelos Açores”, acrescenta.

    “Esta nova ligação é um marco significativo na conectividade entre a Áustria e os Açores, revelando que somos um destino cada vez mais procurado por este mercado, com mais de 12 mil hóspedes em 2024, principalmente por turistas com motivações principais de destinos de natureza e experiências sustentáveis”, lê-se.

    O presidente da Associação Visit Azores, Luís Capdeville, citado no comunicado, considera que “a chegada da Austrian Airlines aos Açores é mais do que uma nova rota, é um convite à descoberta”.

    “Estamos a abrir portas a viajantes que valorizam a autenticidade, a natureza e a sustentabilidade. Esta ligação fortalece a nossa missão de posicionar os Açores como um destino de referência na Europa”, concluiu o responsável.


