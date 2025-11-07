Açoriano Oriental
    • Tribunal de Contas preocupado com aumento do endividamento público nos Açores

    A presidente do Tribunal de Contas (TdC) manifestou-se preocupada com o aumento do endividamento público nos Açores em 2024 e que levou os juízes conselheiros a deixarem um novo alerta no parecer emitido à Conta da Região

    Hoje, 16:55
    Tribunal de Contas preocupado com aumento do endividamento público nos Açores

    Autor: Lusa/AO Online

    “Há uma nova recomendação, que o Tribunal quer dar aqui particular ênfase, porque está a preocupar-nos, que tem a ver com o aumento do endividamento regional, que está já a ultrapassar os limites da capacidade de endividamento previsto na lei”, realçou Filipa Urbano Calvão.

    A juíza conselheira falava após a entrega dos pareceres da Conta da Região e da Conta da Assembleia Legislativa dos Açores ao presidente do parlamento açoriano, na cidade da Horta.

    O parecer do TdC refere, em concreto, que o setor público administrativo regional “terá excedido em, pelo menos, 1.090,4 milhões de euros” a capacidade de endividamento estabelecida no artigo 40º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, tendo a dívida total do setor público açoriano atingido 3.492,9 milhões de euros, mais 177,1 milhões do que em 2023.

    “O parecer do Tribunal de Contas tem o objetivo de ajudar, quer a Assembleia Legislativa dos Açores a apreciar a conta regional, quer também o próprio Governo Regional a encontrar soluções que melhorem a gestão orçamental e a gestão financeira pública”, explicou Filipa Calvão, em declarações aos jornalistas.

    O TdC deixa, por isso, 12 recomendações à Conta da Região de 2024, onde se destaca a necessidade de passar a demonstrar o grau de incumprimento dos limites legais aplicáveis à dívida e contabilizar atempadamente os fluxos financeiros decorrentes das operações de dívida flutuante e de dívida fundada, cumprindo o princípio orçamental da universalidade.

    Já sobre a Conta da Assembleia Legislativa dos Açores, relativa a 2024, o parecer do Tribunal de Contas é claramente positivo, a exemplo do que tem acontecido em anos anteriores, sem grandes reparos, nem ênfases.

