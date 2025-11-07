Pensões mais baixas deverão ter aumento de 2,79% em 2026





Na audição no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), a ministra reiterou que o Governo vai “proceder ao aumento das pensões à taxa legal” e “havendo folga orçamental” atribuir um novo suplemento extraordinário aos pensionistas com reformas mais baixas.

Palma Ramalho indicou ainda que, com base nos “dados mais recentes” do INE as pensões mais baixas, isto é, até dois IAS (o equivalente a 1.045 euros] “deverão ter um aumento de 2,79%, ou seja, 0,5 pontos acima da inflação de 2025”. Segundo a ministra, esta atualização abrange cerca de 90% dos pensionistas.