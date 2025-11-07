Consórcio e SPAC chegam a acordo

" A Direção do SPAC e a Comissão de Empresa da Azores Airlines, informam que se alcançou com o Consórcio Newtour/MS Aviation um conjunto de princípios, que vai ao encontro dos interesses de ambas as partes, carecendo ainda de validação final por parte das duas equipas negociais, dado o adiantado da hora a que terminaram as conversações", lê-se no comunicado aos associados, a que o Açoriano Oriental teve acesso.

Segue-se a sessão de esclarecimentos aos associados, hoje, em Lisboa, antes do acordo ser levado à Assembleia de Empresa, no domingo, dia 9 de novembro, véspera do prazo limite dado pelo júri do concurso para apresentação de proposta vinculativa formal.

Alcançado o acordo com os pilotos, o agrupamento vira-se agora para o pessoal de bordo. " Ressalvamos, que o Consórcio Newtour/MS Aviation deixou bem claro que a proposta vinculativa poderá estar dependente de acordo com os nossos colegas de cabine, através dos seus representantes sindicais, posição que o SPAC sempre respeitará qualquer que ela venha a ser", afirma o sindicato.

O SPAC diz ter respondido com "trabalho, dedicação e profissionalismo, procurando construir a solução que muitos receavam não ser possível e outros ainda esperavam que não acontecesse", perante "prazos e processos opacos", dificultados com a classificação de confidencialidade de dados "que pouco contribuem para a transparência e compreensão da real situação da empresa". Uma postura que os pilotos esperam que "sirva de referência a todos os parceiros da indústria e à sociedade em que nos inserimos".



