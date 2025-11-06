ACAPO organiza debate para alertar que discriminação de género também existe na deficiência

Se ser-se portador de uma deficiência já é em si, muitas vezes, fator de discriminação, ela pode tornar-se ainda maior quando à deficiência se junta a discriminação de género, em casa, no trabalho e na maternidade. Este tema vai estar em debate no sábado, em Ponta Delgada, pela Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO)

