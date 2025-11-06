ACAPO organiza debate para alertar que discriminação de género também existe na deficiência

Autor: Rui Jorge Cabral
A Delegação dos Açores da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO ) organiza no próximo sábado, 8 de novembro, na sua sede em Ponta Delgada, a partir das 10h30, o debate “(Des)igualdades de género: E quando há alguém com deficiência?”. Em declarações ao Açoriano ...
