Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • ACAPO organiza debate para alertar que discriminação de género também existe na deficiência

    Se ser-se portador de uma deficiência já é em si, muitas vezes, fator de discriminação, ela pode tornar-se ainda maior quando à deficiência se junta a discriminação de género, em casa, no trabalho e na maternidade. Este tema vai estar em debate no sábado, em Ponta Delgada, pela Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO)

    premium
    Hoje, 10:21
    ACAPO organiza debate para alertar que discriminação de género também existe na deficiência

    Autor: Rui Jorge Cabral
    A Delegação dos Açores da&nbsp; Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO ) organiza no próximo sábado, 8 de novembro, na sua sede em Ponta Delgada, a partir das 10h30,&nbsp; o debate “(Des)igualdades de género: E quando há alguém com deficiência?”.&nbsp;Em declarações ao Açoriano ...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.